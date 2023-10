Nature Circus Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 30 octobre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

La Maison de Loire est toujours là pour vous montrer que le bonheur est dans le pré…

Mais aussi sous le chapiteau avec Cocico!

2 après-midis + le Vendredi

Une sortie buissonnière à la journée pour s’initier aux arts du cirque et à l’équitation.

A partir de 5 ans!.

Jeudi 2023-10-30 14:30:00 fin : 2023-10-30 . 35 EUR.

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



The Maison de Loire is always there to show you that happiness is in the meadow?

But also under the big top with Cocico!

2 afternoons + Friday

An all-day outing that introduces you to circus arts and horse-riding.

For ages 5 and up!

La Maison de Loire siempre está ahí para demostrarte que la felicidad está en la pradera..

¡Pero también bajo la carpa con Cocico!

2 tardes + viernes

Un día para conocer las artes circenses y la equitación.

A partir de 5 años

Das Maison de Loire ist immer da, um Ihnen zu zeigen, dass das Glück auf der Wiese liegt?

Aber auch im Festzelt mit Cocico!

2 Nachmittage + Freitag

Ein ganztägiger Ausflug, um die Zirkuskünste und das Reiten zu erlernen.

Ab 5 Jahren!

Mise à jour le 2023-10-02 par Office de tourisme du Grand Sancerrois