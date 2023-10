Club Connaître et Protéger la Nature de Toussaint « Magic circus! » Route de la Loire Belleville-sur-Loire, 30 octobre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

3 dates de club connaître et protéger la Nature à la Toussaint « Nature et magic circus! » Pour les enfants à partir de 5 ans.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 17:00:00. .

Route de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



3 dates for the « Nature and magic circus! » club in All Saints’ Day For children aged 5 and over

3 fechas para el club « ¡Naturaleza y circo mágico! » para conocer y proteger la naturaleza en el Día de Todos los Santos Para niños a partir de 5 años

3 Clubtermine zum Kennenlernen und Schützen der Natur an Allerheiligen « Natur und Zauberzirkus! » Für Kinder ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-10-18 par BERRY