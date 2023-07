BOUYANT ESPAS AW Route de la lézarde Bouillante Catégorie d’Évènement: Bouillante BOUYANT ESPAS AW Route de la lézarde Bouillante, 16 septembre 2023, Bouillante. BOUYANT ESPAS AW 16 et 17 septembre Route de la lézarde BOUYANT ESPAS AW Galerie d’art située à falaise Bouillante. (route de la Lézarde entre le restaurant o’zépice et l’entrée du collège Fontaine Bouillante.) La galerie propose une retrospective des oeuvres de l’artiste Valéry GABON de 2006 à 2023.

Des sujets éclectiques, qui évoquent un existentialisme ou le mythe, la religion, le spirituel, les interrogations existentielles se côtoient étrangement.

Laissez-vous surprendre par la singularité technique de ses dessins réalisés entièrement au stylo bille sur papier, sans schéma préparatoire.

Une visite qui vaut le détour.

Un buffet sera offert avec une participation de 2 ou 3 euros selon la consommation.

Visite libre : samedi et dimanche de 17h00 à 20h00 Route de la lézarde route de la lézarde 97125 bouillante Bouillante 97125 Guadeloupe +590 690 84.36.50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

