Beaujolais nouveau Route de la Lande La Ferté-Vidame, 16 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Le restaurant les abrias du Perche vous propose un menu accompagné d’un beaujolais nouveau, d’une assiette de charcuterie suivi d’un bœuf bourguignon, une tartelette et café pour terminer..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 . 20 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Restaurant Les abrias du Perche offers a menu featuring Beaujolais Nouveau, a charcuterie platter followed by b?uf bourguignon, a tartelette and coffee to finish.

El restaurante Les abrias du Perche propone un menú con un vino Beaujolais Nouveau, un plato de charcutería seguido de un bœuf bourguignon, una tartaleta y café para terminar.

Das Restaurant Les abrias du Perche bietet Ihnen ein Menü mit einem Beaujolais Nouveau, einem Wurstteller, gefolgt von einem B?uf Bourguignon, einem Törtchen und Kaffee zum Abschluss.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU PERCHE