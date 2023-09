Couscous – animation karaoké Route de la Lande La Ferté-Vidame, 4 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Pour une animation karaoké, le restaurant vous propose un couscous le samedi soir et le dimanche midi. Sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 19 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



For karaoke entertainment, the restaurant offers couscous on Saturday evenings and Sunday lunchtimes. Reservations required.

Para entretenerse con el karaoke, el restaurante ofrece cuscús los sábados por la noche y los domingos al mediodía. Es necesario reservar.

Für eine Karaoke-Animation bietet Ihnen das Restaurant am Samstagabend und Sonntagmittag Couscous an. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU PERCHE