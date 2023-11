Couscous – animation karaoké Route de la Lande La Ferté-Vidame, 4 novembre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Le camping / restaurant les Abrias du Perche propose samedi soir et dimanche midi un couscous maison avec une animation karaoké. Menu plat + dessert. Sur réservation..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . 19 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Les Abrias du Perche campsite/restaurant offers home-made couscous with karaoke entertainment on Saturday evening and Sunday lunchtime. Main course + dessert. Reservations required.

El camping-restaurante Les Abrias du Perche ofrece cuscús casero y karaoke los sábados por la noche y los domingos al mediodía. Plato principal + postre. Reserva obligatoria.

Der Campingplatz / das Restaurant Les Abrias du Perche bietet Samstagabend und Sonntagmittag ein hausgemachtes Couscous mit Karaoke-Animation. Menü mit Hauptgericht + Dessert. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT DU PERCHE