Choucroute garnie – animation karaoké Route de la Lande La Ferté-Vidame, 21 octobre 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Le restaurant vous propose une choucroute garnie le samedi soir et le dimanche midi. Sur réservation. Animation karaoké. Sur réservation..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . 19 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The restaurant serves choucroute garnie on Saturday evenings and Sunday lunchtimes. Reservations required. Karaoke entertainment. Reservations required.

El restaurante sirve choucroute garnie los sábados por la noche y los domingos al mediodía. Es necesario reservar. Karaoke. Reserva obligatoria.

Das Restaurant bietet Ihnen am Samstagabend und am Sonntagmittag Sauerkraut mit Beilagen. Nach vorheriger Reservierung. Animation mit Karaoke. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU PERCHE