Soirée duo de variétés Route de la Lande La Ferté-Vidame, 8 juillet 2023, La Ferté-Vidame.

La Ferté-Vidame,Eure-et-Loir

Tout l’été les abrias du Perche vous propose des animations au sein de leur restaurant. Ce samedi c’est soirée chant et danse animée par Domy & Steve, musette, madison, année 60′ 70′ 80′ possibilité de vous restaurer sur place. Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Jennifer.. Familles

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . 19 EUR.

Route de la Lande

La Ferté-Vidame 28340 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



All summer long, Les abrias du Perche will be offering entertainment in their restaurant. This Saturday it’s a song and dance evening hosted by Domy & Steve, musette, madison, 60′ 70′ 80′, with the option of eating in. So don’t hesitate to ask Jennifer.

Durante todo el verano, Les abrias du Perche ofrecerán espectáculos en su restaurante. Este sábado es una velada de canto y baile a cargo de Domy & Steve, musette, madison, 60′ 70′ 80′ con posibilidad de comer dentro. No dude en pedir más información a Jennifer.

Die abrias du Perche bieten den ganzen Sommer über Veranstaltungen in ihrem Restaurant an. Diesen Samstag ist Gesangs- und Tanzabend unter der Leitung von Domy & Steve, Musette, Madison, 60er Jahre, 70er Jahre, 80er Jahre, Möglichkeit, vor Ort zu essen. Zögern Sie also nicht, sich bei Jennifer zu erkundigen.

Mise à jour le 2023-06-22 par OT DU PERCHE