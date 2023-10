Course : la Mad Jacques Trek Manche Route de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue, 14 octobre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Mad Jacques : Les courses d’aventures les plus hasardeuses du XXIe siècle en stop, trek, vélo ou canoë.

Au programme : des projections de films, des concerts, des rencontres avec des aventuriers, des dégustations de produits locaux, des ateliers et animations sur l’éco aventure et la randonnée, des foodtrucks locaux…

La Mad Jacques donne rendez-vous aux locaux :

– Samedi 14 octobre à partir de 18h, pour un grand festival terroir/outdoor à Saint Vaast la Hougue ouvert à tous.

Dimanche à partir de 9h :

– Producteurs et artisans locaux dès 9h : légumes, saumon, fromage, charcuterie, savons, fruits de mer…

– Table ronde à 10h sur l’éco aventure, avec la présence de plusieurs éco aventuriers : Xavier Bourgeois de The Other Life, l’équipe du projet Panthalassa, Aline Varinot de Sport Planète MAIF

– Table ronde à 11h « S’installer dans la Manche » , avec des témoignages de belles histoires de changement de vie

– Grande collecte de déchets à 11h sur la Hougue, menée par Aline Varinot et Sport Planète by MAIF.

Samedi 2023-10-14 fin : 2023-10-15 . .

Route de la Hougue

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Mad Jacques: The most hazardous adventure races of the 21st century by hitchhiking, trekking, cycling or canoeing.

On the program: film screenings, concerts, meetings with adventurers, tastings of local produce, workshops and events on eco-adventure and hiking, local foodtrucks…

La Mad Jacques invites you to meet the locals:

– Saturday, October 14 from 6pm, for a great terroir/outdoor festival in Saint Vaast la Hougue, open to all.

Sunday from 9am:

– Local producers and artisans from 9am: vegetables, salmon, cheese, charcuterie, soaps, seafood?

– Round-table discussion at 10 a.m. on eco-adventure, with the presence of several eco-adventurers: Xavier Bourgeois from The Other Life, the Panthalassa project team, Aline Varinot from Sport Planète MAIF, etc

– Round table discussion at 11 a.m. on « Settling in La Manche », with testimonials of life-changing experiences

– Large-scale waste collection at 11am on La Hougue, led by Aline Varinot and Sport Planète by MAIF

Mad Jacques: las carreras de aventura más atrevidas del siglo XXI en autostop, trekking, bicicleta o canoa.

En el programa: proyecciones de películas, conciertos, encuentros con aventureros, degustaciones de productos locales, talleres y eventos sobre ecoaventura y senderismo, foodtrucks locales…

La Mad Jacques le invita a conocer a los lugareños:

– El sábado 14 de octubre, a partir de las 18:00 h, en Saint Vaast la Hougue, en una gran fiesta del terruño al aire libre abierta a todos.

Domingo a partir de las 9h:

– Productores y artesanos locales a partir de las 9h: verduras, salmón, queso, charcutería, jabones, marisco..

– Mesa redonda a las 10h sobre la ecoaventura, con la presencia de varios ecoaventureros: Xavier Bourgeois de La Otra Vida, el equipo del proyecto Panthalassa, Aline Varinot de Sport Planète MAIF, etc

– Mesa redonda a las 11:00 sobre el tema « Trasladarse a La Mancha », con relatos personales de experiencias que han cambiado la vida

– Recogida de basuras a gran escala a las 11 h en La Hougue, dirigida por Aline Varinot y Sport Planète de MAIF

Mad Jacques: Die riskantesten Abenteuerfahrten des 21. Jahrhunderts per Anhalter, Trekking, Fahrrad oder Kanu.

Auf dem Programm stehen: Filmvorführungen, Konzerte, Treffen mit Abenteurern, Verkostungen lokaler Produkte, Workshops und Animationen zum Thema Öko-Abenteuer und Wandern, lokale Foodtrucks…

La Mad Jacques lädt die Einheimischen zu einem Rendezvous ein:

– Samstag, den 14. Oktober ab 18 Uhr zu einem großen Terroir/Outdoor-Festival in Saint Vaast la Hougue, das für alle offen ist.

Sonntag ab 9 Uhr :

– Lokale Produzenten und Handwerker ab 9 Uhr: Gemüse, Lachs, Käse, Wurstwaren, Seifen, Meeresfrüchte?

– Runder Tisch um 10 Uhr zum Thema Öko-Abenteuer mit mehreren Öko-Abenteurern: Xavier Bourgeois von The Other Life, das Team des Panthalassa-Projekts, Aline Varinot von Sport Planète MAIF

– Runder Tisch um 11 Uhr « S?installer dans la Manche » (Sich im Ärmelkanal niederlassen) , mit Berichten über schöne Geschichten von Lebensveränderungen

– Große Müllsammlung um 11 Uhr auf La Hougue, geleitet von Aline Varinot und Sport Planète by MAIF

