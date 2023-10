VISITE HALLOWEEN DANS LA GROTTE DES DEMOISELLES Route de la Grotte Saint-Bauzille-de-Putois, 31 octobre 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Une « Terre-ifiante » sorcière a été aperçue dans la Grotte… elle rôde dans les galeries et dans les salles à la recherche de quelques visiteurs à effrayer. Oserez-vous explorer ce monde souterrain curieux et déjanté ? Venez aider les fées des Demoiselles et partez aux trousses de cette affreuse sorcière ……

Distribution de bonbons aux enfants déguisés !.

2023-10-31 11:30:00 fin : 2023-10-31 16:30:00. EUR.

Route de la Grotte

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



An « earth-ifying » witch has been spotted in the Grotto… she’s prowling the galleries and halls looking for a few visitors to scare. Will you dare to explore this curious and wacky underground world? Come and help the Demoiselles fairies to track down this dreadful witch?

Trick-or-treating for children in disguise!

Una bruja « terrícola » ha sido vista en la Gruta… está merodeando por las galerías y pasillos en busca de visitantes a los que asustar. ¿Te atreves a explorar este curioso y estrafalario mundo subterráneo? Ven a ayudar a las hadas de las Demoiselles y ponte tras la pista de esta temible bruja?

Truco o trato para los niños disfrazados

Eine « erdbeerige » Hexe wurde in der Höhle gesichtet … sie streift durch die Galerien und Säle auf der Suche nach ein paar Besuchern, die sie erschrecken kann. Trauen Sie sich, diese kuriose und verrückte unterirdische Welt zu erkunden? Helfen Sie den Feen der Demoiselles und machen Sie sich auf die Suche nach dieser schrecklichen Hexe?

Verteilung von Süßigkeiten an verkleidete Kinder!

Mise à jour le 2023-10-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP