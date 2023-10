VISITE À LA LANTERNE DANS LA GROTTE DES DEMOISELLES Route de la Grotte Saint-Bauzille-de-Putois, 21 octobre 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Inspiré des récits des premiers explorateurs, votre parcours commence dans la pénombre, équipé d’une simple lanterne pour vous éclairer lors de ce périple souterrain. Vous découvrirez, comme les pionniers, la Grotte, mais en restant sur le parcours aménagé pour la visite (environ 1200m)..

2023-10-21 16:00:00 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

Route de la Grotte

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



Inspired by the stories of the first explorers, your journey begins in the dark, equipped with a simple lantern to light your way through the underground world. Like the pioneers, you’ll discover the Grotto, but stay on the tour route (approx. 1200m).

Inspirado en las historias de los primeros exploradores, su viaje comienza en la oscuridad, equipado con una simple linterna para iluminar su camino a través del mundo subterráneo. Al igual que los pioneros, descubrirás la Gruta, pero te mantendrás en la ruta del recorrido (unos 1.200 m).

Inspiriert von den Erzählungen der ersten Entdecker beginnt Ihr Rundgang in der Dunkelheit, ausgerüstet mit einer einfachen Laterne, die Ihnen auf dieser unterirdischen Reise Licht spendet. Sie werden wie die Pioniere die Höhle entdecken, bleiben dabei aber auf dem für die Besichtigung angelegten Weg (ca. 1200 m).

Mise à jour le 2023-10-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP