Concert de Noël Route de la grotte La Grotte des Demoiselles RD108 E8 Saint-Bauzille-de-Putois, 16 décembre 2023 18:00, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Pour un moment de partage, d’émotion et de fête, de quoi vous ravir et réchauffer les cœurs en musique !.

2023-12-16 18:00:00

Route de la grotte

La Grotte des Demoiselles

RD108 E8

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



For a moment of sharing, emotion and celebration, to delight and warm hearts with music!

Para un momento de intercambio, emoción y celebración, ¡para deleitarles y calentar sus corazones con la música!

Für einen Moment des Teilens, der Emotionen und des Feierns, der Sie begeistern und Ihre Herzen mit Musik erwärmen wird!

