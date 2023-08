« REGARDS CROISÉS SUR L’ENVIRONNEMENT DU SALAGOU » Route de la Gloriette Salasc, 30 septembre 2023, Salasc.

Salasc,Hérault

Une soirée placée sous le signe de l’échange qui croise deux regards différents, et ceux du public bien sûr. Antoine Picard est photographe. Il a arpenté, entre 2019 et 2021, la vallée du Salagou et les berges du lac, carnet et appareil photo à la main. La lecture-projection Les feuillets du lac* nous livre son enquête documentaire subjective sur la vallée immergée du Salagou..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Route de la Gloriette

Salasc 34800 Hérault Occitanie



An evening of exchange between two different viewpoints, and those of the audience, of course. Antoine Picard is a photographer. Between 2019 and 2021, he surveyed the Salagou valley and the shores of the lake, notebook and camera in hand. The reading-projection Les feuillets du lac* presents his subjective documentary survey of the submerged Salagou valley.

Es una velada de intercambio entre dos puntos de vista diferentes, y los del público, por supuesto. Antoine Picard es fotógrafo. Entre 2019 y 2021, recorrió el valle del Salagou y las orillas del lago, cuaderno y cámara en mano. La lectura-proyección Les feuillets du lac* presenta su encuesta documental subjetiva del valle de Salagou bajo el agua.

Ein Abend im Zeichen des Austauschs, der zwei unterschiedliche Blickwinkel kreuzt – und natürlich den des Publikums. Antoine Picard ist Fotograf. Zwischen 2019 und 2021 durchstreifte er das Salagou-Tal und die Ufer des Sees mit Notizbuch und Kamera in der Hand. Die Lese-Projektion Les feuillets du lac* zeigt seine subjektive dokumentarische Untersuchung des unter Wasser liegenden Tals des Salagou.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT DU CLERMONTAIS