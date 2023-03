Le Lot de Ferme en Ferme : Noëllie et Eric Caillard à Villesèque Route de la Gentillade Villesèque Villesèque Catégories d’Évènement: Lot

Villesèque

Le Lot de Ferme en Ferme : Noëllie et Eric Caillard à Villesèque
Noëllie et Eric Caillard Route de la Gentillade Villesèque
2023-04-30

2023-04-30 – 2023-04-30

Route de la Gentillade Noëllie et Eric Caillard

Villesèque

Lot Villesèque . Nous participons à l’événement « de ferme en ferme » dédié à l’agriculture durable ! Au programme : – Tour de la ferme possible toute la journée

– 11h: visite guidée sur le thème de la flore (sur réservation)

– 16h: atelier en famille (sur réservation)

– Repas gourmand à midi (sur réservation) Dans le cadre des journées de Ferme en Ferme, Noëllie et Eric Caillard à Villesèque vous ouvre leur porte. Elevage de porc noir gascon bio en plein air intégral. Les cochons évoluent librement sur 12 hectares de forêt. L’agriculteur est naisseur, engraisseur et commercialise lui-même ses produits. ©Guillaume Mirand_tessou-porc-noir-gascon-268-1024×683

Route de la Gentillade Noëllie et Eric Caillard Villesèque

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

