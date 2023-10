Défilé d’Halloween à poney Route de la Forge Saint-Pierre-Bénouville, 28 octobre 2023, Saint-Pierre-Bénouville.

Saint-Pierre-Bénouville,Seine-Maritime

Les Écuries de Grâce vous propose un défilé à poney dès 10h pour les shetlands et dès 14h pour les plus grands !

Les déguisements sont vivement recommandés..

2023-10-28 14:00:00 fin : 2023-10-28 . .

Route de la Forge

Saint-Pierre-Bénouville 76890 Seine-Maritime Normandie



Écuries de Grâce offers a pony parade starting at 10am for shetlands and 2pm for older children!

Disguises are highly recommended.

Las Écuries de Grâce organizarán un desfile de ponis a partir de las 10 h para los shetland y de las 14 h para los mayores

Se recomienda disfrazarse.

Die Écuries de Grâce bieten Ihnen eine Ponyparade ab 10 Uhr für Shetlands und ab 14 Uhr für die Großen!

Verkleidungen werden dringend empfohlen.

