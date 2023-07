Fête du 14 juillet au Val-du-Mignon Route de la Forêt Val-du-Mignon, 14 juillet 2023, Val-du-Mignon.

Val-du-Mignon,Deux-Sèvres

Vendredi 14 juillet 2023, le Val-du-Mignon organise une soirée en l’honneur de la fête Nationale, à partir de 20h au stade de Usseau.

Au programme :

– salade piémontaise, cochon à la broche au feu de bois, sauce à l’ancienne, pomme de terre sarladaise, tarte aux pommes.

– Feu d’artifice

– Soirée animée par Dj Rom’s

Penser à prendre vos couverts !!

Tarifs :

Plein tarif : 15 €

– 10 ans : 13 €

Réservation et règlements obligatoires avant le 8 juillet 2023.

Contacts :

Monsieur Garnier : 06.99.59.06.85

Madame Audineau : 06.65.06.93.67.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Route de la Forêt Stade Usseau

Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



On Friday July 14, 2023, the Val-du-Mignon is organizing a party in honor of the Fête Nationale, starting at 8pm at the Usseau stadium.

The program includes

– piedmontese salad, wood-fired spit-roasted pig with old-fashioned sauce, Sarladaise potatoes, apple pie.

– Fireworks display

– Evening entertainment by Dj Rom’s

Don’t forget your cutlery!

Prices :

Full price: 15 ?

– 10 years old : 13 ?

Reservations and payment required by July 8, 2023.

Contacts :

Mr Garnier : 06.99.59.06.85

Mrs Audineau : 06.65.06.93.67

El viernes 14 de julio de 2023, el Val-du-Mignon organiza una velada en honor de la Fiesta Nacional, a partir de las 20.00 horas en el estadio de Usseau.

El programa incluye

– ensalada piamontesa, asado de cerdo a la leña con salsa a la antigua, patatas Sarladaise y tarta de manzana.

– Fuegos artificiales

– Velada amenizada por Dj Rom’s

No olvide los cubiertos

Precios :

Precio completo: 15 ?

– 10 años: 13 ?

Las reservas y el pago deben realizarse antes del 8 de julio de 2023.

Contactos

Sr. Garnier: 06.99.59.06.85

Sra. Audineau: 06.65.06.93.67

Am Freitag, den 14. Juli 2023, veranstaltet das Val-du-Mignon einen Abend zu Ehren des Nationalfeiertags, der um 20 Uhr im Stadion von Usseau beginnt.

Auf dem Programm stehen:

– piemontesischer Salat, Schwein am Spieß mit Holzfeuer, Sauce à l’ancienne, Kartoffeln aus Sarladaise, Apfelkuchen.

– Feuerwerk

– Abendunterhaltung durch Dj Rom’s

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzunehmen!!!

Tarife:

Voller Preis: 15 ?

– 10 Jahre : 13 ?

Reservierungen und Zahlungen sind bis zum 8. Juli 2023 erforderlich.

Kontakte:

Herr Garnier: 06.99.59.06.85

Frau Audineau: 06.65.06.93.67

