TROPHÉE DES CONTINENTS – ÉQUIPE DE FRANCE DE HANDBALL
Pérols, 16 mars 2024

Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 13:45:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Les 14 et 16 mars 2024, quelques semaines après l’EHF Euro 2024, l’équipe de France de hand débutera sa préparation aux Jeux olympiques à l’Arena de Montpellier, lors de la première édition du Trophée des continents..

Ce nouveau tournoi, créé par la Fédération française de handball (FFHB), permettra aux Bleus de Guillaume Gille d’affronter l’Argentine de Diego Simonet, le Japon et le champion d’Afrique.

Programme :

Jeudi 14 mars :

18h30 : Japon – Équipe invitée (champion d’Afrique)

21h10 : France – Argentine

Samedi 16 mars :

13h45 : Argentine – Japon

16h15 : France – Équipe invitée (champion d’Afrique)

Route de la Foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie



