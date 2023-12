LE MUSÉE ÉPHÉMÈRE EXPOSITION DE DINOSAURES Route de la Foire Pérols, 2 mars 2024, Pérols.

Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Préparez-vous à rugir de plaisir les 2 et 3 mars 2024 au Parc des Expositions de Montpellier, car le Musée Éphémère® fait exploser la réalité avec un show de dinosaures, et il ne fait pas les choses à moitié..

Plus de 100 créatures préhistoriques seront là pour vous faire voyager dans le temps. Entre créatures animatroniques géantes, spectacles en direct, jeux et animations, préparez-vous à vivre une aventure préhistorique comme jamais !

Le parcours proposé par le Musée Éphémère® vous guide aussi à la découverte de créatures déjantées de l’Age de Glace – avec le légendaire Scrat, bien sûr -, le tout présenté de manière aussi ludique que pédagogique

EUR.

Route de la Foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie



