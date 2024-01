SOIRÉE D’APRÈS MATCH OPEN DE TENNIS SUD DE FRANCE Route de la Foire Pérols, lundi 29 janvier 2024.

Pérols Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29

fin : 2024-02-03

Aux Grands Enfants investit le Village VIP de l’Open Sud de France du 29 janvier au 03 février 2024 de 18h à 02h et crée un lieu convivial et festif pour un moment de détente avec des Djs et des Concerts pour les animations d’après match !

Nous vous donnons rendez-vous pour les festivités et soirées afterwork du 29 janvier au 03 février

Au programme:

Lundi 29 janvier : Very Open Party

Mardi 30 janvier : la kitch, c’est chic !

Mercredi 31 janvier : Partners in Crime

Jeudi 01 février : Funky Town

Vendredi 02 février : Friday night fever

Samedi 03 février : closing Coachella

Horaires: 18h-2h

Sur réservation

.

Route de la Foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie



