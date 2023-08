MHB VS BARCELONE Route de la Foire Pérols, 13 septembre 2023, Pérols.

Pérols,Hérault

Venez assister au match MHB vs Barcelone dans le cadre de la Champions League le 13 septembre à 20h45 à la Sud de France Arena

Venez soutenir votre équipe favorite !.

2023-09-13 20:45:00 fin : 2023-09-13 23:00:00. EUR.

Route de la Foire

Pérols 34470 Hérault Occitanie



Come and watch the MHB vs Barcelona Champions League match on September 13th at 8.45pm at the Sud de France Arena

Come and support your favorite team!

Ven a ver el partido de Liga de Campeones entre el MHB y el Barcelona el 13 de septiembre a las 20:45 en el Sud de France Arena

¡Ven a apoyar a tu equipo favorito!

Besuchen Sie das Spiel MHB vs. Barcelona im Rahmen der Champions League am 13. September um 20:45 Uhr in der Sud de France Arena

Kommen Sie und unterstützen Sie Ihre Lieblingsmannschaft!

Mise à jour le 2023-08-18 par OT MONTPELLIER