SALON TENDANCES CRÉATIVES Route de la Foire hall B2 Pérols, 29 février 2024, Pérols.

Pérols Hérault

Début : 2024-02-29

fin : 2024-03-03

Votre salon Tendances Créatives revient au Parc des expositions de Montpellier du 29 février au 3 mars prochains !.

Adeptes du faire soi-même, ce rendez-vous est fait pour vous !

Couture, home-déco, tissus, patrons, cuirs, accessoires DIY, customisation, kits, mercerie, perles, tricot, crochet, laines, machines à coudre, broderie, art du fil, perles, scrapbooking, patchwork, matériel de bricolage…et autres nouveautés

Il y en aura pour tous les goûts!

Visiter le salon Tendances Créatives c’est :

– Rencontrer nos exposants : boutiques, marques et créateurs

– Faire le plein d’idées et de conseils

– Acheter matières premières et matériel pour réaliser soi-même des créations uniques

– Apprendre ou se perfectionner lors de nos ateliers

– S’inspirer et découvrir les expositions de nos artistes invités

4 jours de folie douce pour se faire plaisir

Programmation à venir

Route de la Foire

hall B2

Pérols 34470 Hérault Occitanie



