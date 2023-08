Randonnée cycliste et pédestre – hommage à Michel Dupuytren Route de la Digue Saint-Pardoux-le-Lac, 9 septembre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Randonnée cycliste de 40, 80 ou 120 km et randonnée pédestre de 6 ou 12 km. Possibilité de commander un plateau repas à déguster sur place..

2023-09-09 fin : 2023-09-09 . EUR.

Route de la Digue

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cycle tours of 40, 80 or 120 km and hikes of 6 or 12 km. Meal trays can be ordered and enjoyed on site.

Rutas en bicicleta de 40, 80 o 120 km y rutas a pie de 6 o 12 km. Puede pedir un almuerzo para llevar para disfrutar in situ.

Radtouren von 40, 80 oder 120 km und Wanderungen von 6 oder 12 km. Es besteht die Möglichkeit, ein Essenstablett zu bestellen, das vor Ort genossen werden kann.

