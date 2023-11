Stage de danse contemporaine Route de la Coucourde Sauzet, 25 novembre 2023, Sauzet.

Sauzet,Drôme

Progressez dans votre pratique de la danse contemporaine avec Martine Paulet. Au programme, cours intermédiaire en premier et avancé par la suite..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Route de la Coucourde Salle polyvalente du Dauphin

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Progress in your contemporary dance practice with Martine Paulet. First intermediate, then advanced.

Progresa en tu práctica de la danza contemporánea con Martine Paulet. En el programa, primero clases intermedias y luego avanzadas.

Machen Sie mit Martine Paulet Fortschritte in der Praxis des zeitgenössischen Tanzes. Auf dem Programm stehen zunächst ein Mittelstufenkurs und später ein Kurs für Fortgeschrittene.

Mise à jour le 2023-11-07 par Montélimar Tourisme Agglomération