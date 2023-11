Stage de danse : barre à terre Route de la Coucourde Sauzet Catégories d’Évènement: Drôme

Sauzet Stage de danse : barre à terre Route de la Coucourde Sauzet, 19 novembre 2023, Sauzet. Sauzet,Drôme Découvrez durant ce stage la barre à terre, ou barre au sol, pratique inspirée de la danse classique..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

Route de la Coucourde Salle polyvalente du Dauphin

Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover barre à terre, or barre au sol, a technique inspired by classical dance. Descubra la barre à terre, o barre au sol, una técnica inspirada en la danza clásica. Entdecken Sie während dieses Workshops die vom klassischen Tanz inspirierte Praxis der Barre à terre oder Barre am Boden. Mise à jour le 2023-11-07 par Montélimar Tourisme Agglomération Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Sauzet Autres Lieu Route de la Coucourde Adresse Route de la Coucourde Salle polyvalente du Dauphin Ville Sauzet Departement Drôme Lieu Ville Route de la Coucourde Sauzet latitude longitude 44.604267;4.818103

Route de la Coucourde Sauzet Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauzet/