L’Explorateur : Les coulisses du réseau de transport en commun LiA Route de la Chênaie Octeville-sur-Mer, 18 octobre 2023, Octeville-sur-Mer.

Octeville-sur-Mer,Seine-Maritime

L’Explorateur été 2023 – Les coulisses du réseau de transport en commun LiA

LiA, c’est aujourd’hui 22 rames de tramway pour 13 km de ligne desservant depuis la plage, le centre-ville du Havre jusqu’à Caucriauville Pré Fleuri à l’Est et jusqu’au Grand Hameau, au Nord-Ouest. Mais c’est aussi 21 lignes de bus qui couvrent l’intégralité du territoire.

Venez découvrir l’envers du décor du réseau de la métropole havraise en visitant l’atelier de maintenance du tramway et le poste de commandement centralisé.

A partir de 10 ans – Durée : 1h30

Gratuit.

Réservation obligatoire..

2023-10-18 à 14:00:00 ; fin : 2023-10-18 15:30:00. .

Route de la Chênaie

Octeville-sur-Mer 76930 Seine-Maritime Normandie



L’Explorateur Summer 2023 – Behind the scenes of the LiA transit network

Today, LiA consists of 22 tramway trains for 13 km of line, serving Le Havre city center from the beach to Caucriauville Pré Fleuri in the east and Grand Hameau in the north-west. But there are also 21 bus lines covering the entire area.

Take a behind-the-scenes look at the Le Havre metropolitan area network and visit the tramway maintenance workshop and centralized command post.

Ages 10 and up – Duration: 1h30

Free admission.

Reservations required.

L’Explorateur Verano 2023 – Entre bastidores de la red de transporte público LiA

En la actualidad, LiA cuenta con 22 tranvías en 13 km de líneas que dan servicio a la playa y al centro de Le Havre hasta Caucriauville Pré Fleuri, al este, y Grand Hameau, al noroeste. También hay 21 líneas de autobús que cubren toda la zona.

Descubra entre bastidores la red del área metropolitana de Le Havre visitando el taller de mantenimiento de tranvías y el puesto de mando centralizado.

A partir de 10 años – Duración: 1h30

Entrada gratuita.

Reserva obligatoria.

L’Explorateur Sommer 2023 – Hinter den Kulissen des öffentlichen Verkehrsnetzes LiA

LiA, das sind heute 22 Straßenbahnzüge auf einer 13 km langen Strecke, die vom Strand, dem Stadtzentrum von Le Havre bis nach Caucriauville Pré Fleuri im Osten und bis nach Grand Hameau im Nordwesten bedient wird. Aber es gibt auch 21 Buslinien, die das gesamte Stadtgebiet abdecken.

Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen des Straßenbahnnetzes der Metropole Le Havre und besuchen Sie die Wartungswerkstatt der Straßenbahn und die zentrale Leitstelle.

Ab 10 Jahren – Dauer: 1,5 Std

Kostenlos.

Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Attitude Manche