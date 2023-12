Stage Spectacle équestre Route de la Celle Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Début : Mardi 2024-07-30

Cette année, c'est la compagnie Jehol qui viendra au contact des enfants pour les initier en douceur aux arts du cirque équestre ! À partir de 6 ans..

Cette année, c’est la compagnie Jehol qui viendra au contact des enfants pour les initier en douceur aux arts du cirque équestre ! À partir de 6 ans.

Le spectacle équestre est traditionnellement accompagné d’un stage destiné aux artistes en herbe : les enfants sont initiés en douceur aux arts du cirque et à la voltige équestre par des professionnels talentueux ! Une place pour le spectacle équestre offerte à chaque participants. 61 EUR.

Route de la Celle Condé

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

