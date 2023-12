Spectacle équestre Route de la Celle Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

La Celle-Condé Spectacle équestre Route de la Celle Condé La Celle-Condé, 31 juillet 2024, La Celle-Condé. La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-31

fin : 2024-08-01 Cette année, c’est la compagnie Jehol qui viendra faire vibrer le cœur des spectateurs !.

Cette année, c’est la compagnie Jehol qui viendra faire vibrer le cœur des spectateurs !

Chaque année, un chapiteau est dressé sur le stade équestre et une billetterie éphémère est installée à proximité. Le Pôle du Cheval et de l’Âne se pare de ses habits de lumière pour accueillir les artistes ! 20 EUR.

Route de la Celle Condé

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-14 par BERRY Détails Catégories d’Évènement: Cher, La Celle-Condé Autres Code postal 18160 Lieu Route de la Celle Condé Adresse Route de la Celle Condé Ville La Celle-Condé Departement Cher Lieu Ville Route de la Celle Condé La Celle-Condé Latitude 46.7693262 Longitude 2.17535618 latitude longitude 46.7693262;2.17535618

Route de la Celle Condé La Celle-Condé Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-conde/