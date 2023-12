Concours de dressage Route de la Celle-Condé La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Début : 2024-03-03

fin : 2024-03-03 Ce premier concours de dressage de l’année est organisé par Berry Attelage..

Harmonie, élégance et concentration sont les maîtres-mots de cette discipline partagée entre le sport et l’art équestre. .

