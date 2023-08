[Visite guidée] Manoir d’Ango / Route de la Cayenne Varengeville-sur-Mer, 1 septembre 2023, Varengeville-sur-Mer.

Varengeville-sur-Mer,Seine-Maritime

En compagnie d’une guide passionnée, découvrez le Manoir d’Ango, son colombier et son parc. Véritable joyau de la Renaissance italienne en Pays normand il fut la demeure du puissant armateur dieppois Jehan Ango, qui y reçut la visite du roi François Ier.

Au début du 20e siècle, il attire les artistes gravitant dans la sphère surréaliste (André Breton ou encore Louis Aragon), ainsi que Georges Braque, qui avait établi son atelier dans le village..

2023-09-01 15:00:00 fin : 2023-09-01 . .

/ Route de la Cayenne Manoir d’Ango

Varengeville-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie



In the company of a passionate guide, discover the Manor of Ango, its dovecote and its park. A true jewel of the Italian Renaissance in the Normandy region, it was the home of the powerful shipowner Jehan Ango from Dieppe, who was visited by King François I.

At the beginning of the 20th century, it attracted the artists gravitating in the surrealist sphere (André Breton or Louis Aragon), as well as Georges Braque, who had established his workshop in the village.

En compañía de un guía apasionado, descubra el Manoir d’Ango, su palomar y su parque. Verdadera joya del Renacimiento italiano en Normandía, fue la residencia del poderoso armador de Dieppe Jehan Ango, que recibió la visita del rey Francisco I.

A principios del siglo XX, atrajo a artistas del mundo surrealista (André Breton y Louis Aragon), así como a Georges Braque, que había establecido su estudio en el pueblo.

Entdecken Sie in Begleitung eines passionierten Fremdenführers das Manoir d’Ango, seinen Taubenschlag und seinen Park. Es ist ein wahres Juwel der italienischen Renaissance in der Normandie und war der Wohnsitz des mächtigen Reeders Jehan Ango aus Dieppe, der dort von König Franz I. besucht wurde.

Jahrhunderts zog es Künstler des Surrealismus (André Breton und Louis Aragon) sowie Georges Braque an, der sein Atelier in dem Dorf eingerichtet hatte.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche