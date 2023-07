Stage immersif de chant Dhrupad Route de la Bosse Lalizolle, 23 juillet 2023, Lalizolle.

Lalizolle,Allier

Venez découvrir la tradition du dhrupad à travers un stage immersif pour découvrir cette musique classique indienne. Vous serez accompagné par Jérôme Cormier, un interprète reconnu de cette tradition..

2023-07-23 fin : 2023-07-28 . .

Route de la Bosse

Lalizolle 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the tradition of the dhrupad through an immersive training course in this classical Indian music. You’ll be accompanied by Jérôme Cormier, a renowned interpreter of this tradition.

Venga a descubrir la tradición de la dhrupad a través de un curso de inmersión en esta música clásica india. Le acompañará Jérôme Cormier, reconocido intérprete de esta tradición.

Entdecken Sie die Tradition des Dhrupad durch einen immersiven Workshop, um diese klassische indische Musik kennenzulernen. Begleitet werden Sie von Jérôme Cormier, einem anerkannten Interpreten dieser Tradition.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule