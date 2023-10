Festival de la Sainte Barbe – La Grande distribution à Lens Route de la Bassée Lens, 1 décembre 2023, Lens.

Lens,Pas-de-Calais

Les hauts lieux de la mémoire minière qui vont s’enflammer à nouveau pour célébrer Sainte Barbe !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Route de la Bassée

Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France



High places of mining memory set ablaze once again to celebrate Sainte Barbe!

¡Los altos lugares de la memoria minera se incendiarán una vez más para celebrar Sainte Barbe!

Die Stätten der Erinnerung an den Bergbau, die zur Feier der Heiligen Barbara erneut in Flammen aufgehen werden!

