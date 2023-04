La Coulée du bourg Route de Kerlégan 56130 Ferel, 17 avril 2023, Ferel.

Lors de ce rendez vous des familles, nous irons observer et comprendre la vie au bord de l’eau. Dans les bois, chante un cours d’eau, laissons nous emporter par le charme de ce lieu calme et tranquille. Au fil de l’eau, nous observerons la vie des berges et tenterons de trouver de la vie dans l’eau. Salamandre, y vis-tu ?…

Sortie pédestre

Prévoir des chaussures de sport ou de marche ou des bottes.

Informations et réservation : CPIE Loire Océane – 02 40 45 35 96

Informations et réservation : CPIE Loire Océane – 02 40 45 35 96
contact@cpie-loireoceane.com
http://www.cpie-loireoceane.com

FAMILLE NATURE