Visite de Saline Route de Kerlagadec Piriac, 14 juillet 2023, Piriac.

Visite de Saline 14 juillet – 25 août Route de Kerlagadec 1 personne: 5, 1 personne: 2, 1 personne: 0

Visite de 30-40 min pour découvrir les marais salants. Découverte du fonctionnement d’une saline traditionnelle. Instructive pour les adultes, elle est particulièrement adaptée aux enfants avec un petit jeu. Les visites sont animées par des Médiateurs nature.

Adaptée aux familles.

Sans réservation.

Route de Kerlagadec Chalet 44420 Piriac Piriac 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@amisdesites.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.amisdesites.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-de-saline-piriac.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T16:00:00+02:00 – 2023-07-14T19:00:00+02:00

2023-08-25T16:00:00+02:00 – 2023-08-25T19:00:00+02:00

CULTURE NATURE