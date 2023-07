YOGA AND WINE AU CHÂTEAU DE L’ENGARRAN Route de Juvignac Lavérune, 29 avril 2023, Lavérune.

Lavérune,Hérault

COURS DE YOGA&WINE :

À 10h30, notre partenaire Delphine de Natha Yogi donne un cours de yoga doux, tout niveau de 1h face au parc du Château, ou dans les caves en fonction de la météo !.

2023-04-29 10:30:00 fin : 2023-04-29 12:30:00. EUR.

Route de Juvignac

Lavérune 34880 Hérault Occitanie



YOGA&WINE CLASS:

At 10:30 am, our partner Delphine from Natha Yogi gives a gentle yoga class, all levels, for 1 hour in front of the Château park, or in the cellars depending on the weather!

CLASE DE YOGA Y VINO :

A las 10.30 h, nuestra colaboradora Delphine, de Natha Yogi, imparte una clase de yoga suave de una hora de duración, para todos los niveles, frente al parque del castillo o en las bodegas, según el tiempo que haga

YOGA&WINE-KURS :

Um 10:30 Uhr gibt unsere Partnerin Delphine von Natha Yogi einen 1-stündigen, sanften Yogakurs für alle Niveaustufen gegenüber dem Schlosspark oder je nach Wetterlage in den Weinkellern!

