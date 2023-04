Course de printemps Route de Jaegerthal, 22 avril 2023, Reichshoffen.

Les « runners » sont attendus au plan d’eau de Reichshoffen pour la 20e Course du Printemps. Il ne s’agit pas d’une seule mais de plusieurs courses pour répondre aux attentes de chacun. Ce rendez-vous sportif se réinvente avec un nouveau circuit. Sur inscription..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 17:00:00. EUR.

Route de Jaegerthal

Reichshoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Runners are expected at the Reichshoffen lake for the 20th Spring Race. It is not only one but several races to meet the expectations of everyone. This sporting event is reinvented with a new circuit. On registration.

Se espera a los corredores en el lago de Reichshoffen para la 20ª Carrera de Primavera. No se trata de una sola carrera, sino de varias para satisfacer las expectativas de todos. Este acontecimiento deportivo se reinventa con un nuevo circuito. En la inscripción.

Die « Runners » werden am Plan d’eau in Reichshoffen zum 20. Course du Printemps (Frühlingslauf) erwartet. Es handelt sich nicht um einen einzigen, sondern um mehrere Läufe, um den Erwartungen aller gerecht zu werden. Dieses Sportereignis erfindet sich mit einer neuen Strecke neu. Auf Anmeldung.

Mise à jour le 2023-03-21 par Office de tourisme de l’Alsace Verte