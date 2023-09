SPREZZATURA – ATELIER ÉNERGIE VOCALE route de Hellert Haselbourg, 14 octobre 2023, Haselbourg.

Haselbourg,Moselle

Sprezzatura World (Sébastien Fournier et Pierre Baillot) vous invite à un voyage étonnant et initiatique, porté par la voix pure et puissante du contre-ténor Sébastien Fournier et les arrangements audacieux de Pierre Baillot. Ainsi, le monde de la musique médiévale et baroque fusionne avec celui du jazz et des musiques du monde. Un dialogue fascinant se construit autour de la richesse des timbres classiques et orientaux. Autant de sonorités et de rythmes particuliers qui emmènent le spectateur loin de ses repères habituels, à travers les différentes traditions. L’Énergie Vocale utilise l’art du souffle, de la voix et du chant, comme leviers pour permettre de se reconnecter à soi et aux autres, se redynamiser, surmonter ses blocages, retrouver confiance, et améliorer ses aptitudes à communiquer. Cette méthode s’appuie sur l’expertise de plus de 20 ans de pratique et recherche du chanteur contre-ténor Sébastien Fournier associant notamment techniques du spectacle vivant et de pratiques ancestrales chinoises. Atelier sur réservation.. Tout public

Samedi 2023-10-14 15:30:00 fin : 2023-10-14 . 0 EUR.

route de Hellert

Haselbourg 57850 Moselle Grand Est



Sprezzatura World (Sébastien Fournier and Pierre Baillot) invites you on an astonishing, initiatory journey, carried by the pure, powerful voice of countertenor Sébastien Fournier and the bold arrangements of Pierre Baillot. The world of medieval and baroque music merges with that of jazz and world music. A fascinating dialogue is built around the richness of classical and oriental timbres. A fascinating dialogue is built around the richness of classical and oriental timbres, with their distinctive sounds and rhythms taking the audience far from their usual points of reference, through different traditions. L’Énergie Vocale uses the art of breath, voice and singing as levers for reconnecting with oneself and others, re-energizing oneself, overcoming blockages, regaining confidence and improving communication skills. This method is based on the expertise of counter-tenor singer Sébastien Fournier, who has been practicing and researching this art for over 20 years, combining techniques from live performance and ancestral Chinese practices. Workshop on reservation.

Sprezzatura World (Sébastien Fournier y Pierre Baillot) le invita a un viaje sorprendente e iniciático, llevado por la voz pura y poderosa del contratenor Sébastien Fournier y los audaces arreglos de Pierre Baillot. El universo de la música medieval y barroca se funde con el del jazz y las músicas del mundo. En torno a la riqueza de los timbres clásicos y orientales se construye un diálogo fascinante. En torno a la riqueza de los timbres clásicos y orientales se construye un diálogo fascinante, con sonidos y ritmos característicos que llevan al público lejos de sus puntos de referencia habituales, a través de tradiciones diferentes. L’Énergie Vocale utiliza el arte de la respiración, la voz y el canto como palancas para reconectar con uno mismo y con los demás, revitalizarse, superar bloqueos, recuperar la confianza y mejorar la capacidad de comunicación. Este método se basa en la pericia del cantante contratenor Sébastien Fournier, que cuenta con más de 20 años de experiencia e investigación, combinando técnicas procedentes de la interpretación en vivo y prácticas ancestrales chinas. Taller con cita previa.

Sprezzatura World (Sébastien Fournier und Pierre Baillot) lädt Sie zu einer erstaunlichen und initiatorischen Reise ein, die von der reinen und kraftvollen Stimme des Countertenors Sébastien Fournier und den gewagten Arrangements von Pierre Baillot getragen wird. So verschmilzt die Welt der mittelalterlichen und barocken Musik mit der des Jazz und der Weltmusik. Ein faszinierender Dialog entsteht um den Reichtum der klassischen und orientalischen Klangfarben. All diese besonderen Klänge und Rhythmen führen den Zuschauer weit weg von seinen gewohnten Orientierungspunkten durch die verschiedenen Traditionen. Die Vokalenergie nutzt die Kunst des Atems, der Stimme und des Gesangs als Hebel, um sich wieder mit sich selbst und anderen zu verbinden, sich neu zu dynamisieren, Blockaden zu überwinden, Vertrauen zu gewinnen und die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. Diese Methode stützt sich auf die mehr als 20-jährige Erfahrung und Forschung des Countertenors Sébastien Fournier, der insbesondere Techniken der darstellenden Kunst und althergebrachte chinesische Praktiken miteinander verbindet. Workshop nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT PAYS DE PHALSBOURG