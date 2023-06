Visite Exploitation « La Main Verte » route de haims 86500 Jouhet Jouhet Jouhet Catégories d’Évènement: Jouhet

Vienne Visite Exploitation « La Main Verte » route de haims 86500 Jouhet Jouhet, 29 juillet 2023, Jouhet. Visite Exploitation « La Main Verte » Samedi 29 juillet, 16h00 route de haims 86500 Jouhet Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96 – Gratuit Dans le cadre du programme d’animations « Notre été en Sud Vienne Poitou », l’Office de Tourisme vous invite pour une visite de la Main Verte, exploitation en maraîchage bio qui produits plants, légumes et petits fruits rouges.

Inscription obligatoire au 05 49 91 11 96

Gratuit route de haims 86500 Jouhet rillé 86500 Jouhet Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-07-29T16:00:00+02:00 – 2023-07-29T18:00:00+02:00

