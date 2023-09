Repas de Nouvel An Route de Guewenheim Burnhaupt-le-Haut, 31 décembre 2023, Burnhaupt-le-Haut.

Burnhaupt-le-Haut,Haut-Rhin

Le Camping Les Castors vous propose un repas pour le passage à la nouvelle année avec des animations musicales tout au long de la soirée. Réservations info@camping-les-castors.fr ou par téléphone..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

Route de Guewenheim

Burnhaupt-le-Haut 68520 Haut-Rhin Grand Est



Camping Les Castors offers a New Year’s Eve dinner with musical entertainment throughout the evening. Reservations at info@camping-les-castors.fr or by phone.

El camping Les Castors ofrece una cena de Nochevieja con música en directo durante toda la velada. Reservas en info@camping-les-castors.fr o por teléfono.

Der Campingplatz Les Castors bietet Ihnen ein Essen zum Jahreswechsel mit musikalischer Unterhaltung während des ganzen Abends. Reservierungen info@camping-les-castors.fr oder per Telefon.

