Choco’time : Moments de découvertes & d’échanges autour du chocolat route de Guémar, 20 mars 2023, Ribeauvillé.

Venez découvrir le monde du chocolat à travers ces échanges et dégustations..

2023-03-20 à ; fin : 2023-12-30 17:15:00. 0 EUR.

route de Guémar

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the world of chocolate through these exchanges and tastings.

Venga a descubrir el mundo del chocolate a través de estos intercambios y degustaciones.

Entdecken Sie die Welt der Schokolade durch diesen Austausch und die Verkostung.

