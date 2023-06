Le Jardin botanique Route de Gray Campus Universitaire Besançon, 30 juin 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

Le jardin botanique de l’Université de Franche-Comté et de la Ville de Besançon constitue un lieu de découverte et d’approfondissement de la botanique.

Route de Gray Campus Universitaire

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The botanical garden of the University of Franche-Comté and the City of Besançon is a place of discovery and deepening of botany

El jardín botánico de la Universidad de Franche-Comté y de la ciudad de Besançon es un lugar para descubrir y aprender botánica

Der Botanische Garten der Universität Franche-Comté und der Stadt Besançon ist ein Ort der Entdeckung und Erforschung von Botanik

Mise à jour le 2023-06-26 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON