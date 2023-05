Pécharmant ouvre son jardin – Château Terre Vieille Route de Grateloup, 3 juin 2023, Saint-Sauveur.

Saint-Sauveur,Dordogne

Les vignerons de l’appellation Pécharmant ouvrent les portes de leur vignoble ! Les 3 & 4 juin 2023, les vignerons proposeront au public de découvrir leur travail à la vigne et au chai dans une démarche respectueuse de l’environnement ! L’idée de ce rendez-vous est de faire découvrir toute la richesse et la biodiversité de leur vignoble.

Au domaine on vous propose : Promenade autour de la biodiversité et des différentes variétés de plantes et essences d’arbres. Une ruche de démonstration aidera à mieux comprendre le travail des abeilles. Découverte des abris à chauve-souris, favorisant la présence de ces compagnons viticoles..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 . .

Route de Grateloup

Saint-Sauveur 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Pécharmant winegrowers open the doors of their vineyards! On June 3 & 4, 2023, the winegrowers will be inviting the public to discover their environmentally-friendly work in the vineyard and the cellar! The idea behind this event is to showcase the richness and biodiversity of their vineyards.

On the estate, you’ll enjoy a walk around biodiversity and the different varieties of plants and trees. A demonstration beehive will help you better understand the work of bees. Discover the bat shelters that encourage the presence of these viticultural companions.

Los viticultores de la denominación de origen Pécharmant abren las puertas de sus viñedos Los días 3 y 4 de junio de 2023, los viticultores invitarán al público a descubrir cómo trabajan en el viñedo y en la bodega de forma respetuosa con el medio ambiente La idea es mostrar la riqueza y la biodiversidad de sus viñedos.

En la finca, podrá disfrutar de un paseo por la biodiversidad y las distintas variedades de plantas y árboles. Una colmena de demostración le ayudará a comprender mejor el trabajo de las abejas. Descubra los refugios para murciélagos, que favorecen la presencia de estos compañeros de la viticultura.

Die Winzer der Appellation Pécharmant öffnen die Türen ihrer Weinberge! Am 3. und 4. Juni 2023 bieten die Winzer den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit im Weinberg und im Weinkeller unter Berücksichtigung des Umweltschutzes! Die Idee dieses Treffens ist es, den ganzen Reichtum und die Biodiversität ihrer Weinberge zu entdecken.

Auf dem Weingut werden Ihnen folgende Aktivitäten angeboten: Spaziergang rund um die Biodiversität und die verschiedenen Pflanzenarten und Baumarten. Ein Demonstrationsbienenstock hilft Ihnen, die Arbeit der Bienen besser zu verstehen. Entdeckung von Fledermausunterkünften, die die Anwesenheit dieser Begleiter des Weinbaus fördern.

Mise à jour le 2023-05-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides