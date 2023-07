La Pêcherie du Warcan Route de Givonne – Olly Illy, 12 juillet 2023, Illy.

Illy,Ardennes

Profitez du calme des étangs des Ardennes pour venir vous adonner aux plaisirs de la pêche en eau douce en famille. A quelques kilomètres de Sedan et de son Château Fort. Sérénité et ressourcement garantis..

Route de Givonne – Olly

Illy 08200 Ardennes Grand Est



Take advantage of the calm of the ponds of the Ardennes to come and indulge in the pleasures of freshwater fishing with your family. A few kilometres from Sedan and its castle. Serenity and rejuvenation guaranteed.

Aproveche la calma de los estanques de las Ardenas para venir a disfrutar de los placeres de la pesca en agua dulce con su familia. A pocos kilómetros de Sedan y de su Château Fort. Serenidad y relajación garantizadas.

Genießen Sie die Ruhe der Teiche in den Ardennen und kommen Sie mit Ihrer Familie, um den Freuden des Süßwasserangelns zu frönen. Nur wenige Kilometer von Sedan und seinem Château Fort entfernt. Gelassenheit und Erholung garantiert.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme