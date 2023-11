MARCHÉ DE NOËL Route de Girancourt Hennecourt, 9 décembre 2023, Hennecourt.

Hennecourt,Vosges

Marché de noël de l’association À.R.C.

Le Marche de Noël accueille professionnels et particulier réalisant de l’artisanat.

Horaires samedi 9 décembre 14h/20h dimanche 10decembre 10h/18h.

Entrée gratuite

Rencontre avec le père Noël 16h/18h samedi et dimanche. Tombola. Poney. Surprise musicale samedi 18h.

Bar et petite restauration sur place avec ambiance bar après ski pour l’apéro et repas du soir.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 20:00:00. 0 EUR.

Route de Girancourt Salle polyvalente

Hennecourt 88270 Vosges Grand Est



À.R.C. Christmas Market

The Marche de Noël welcomes professionals and individuals making handicrafts.

Opening hours Saturday December 9 14h/20h Sunday December 10 10h/18h.

Free admission

Meet Santa Claus 4pm/6pm Saturday and Sunday. Tombola. Pony. Musical surprise Saturday 18h.

Bar and snacks on site with après-ski bar atmosphere for aperitifs and evening meals.

Mercado de Navidad organizado por la asociación À.R.C.

El Mercado de Navidad acoge a profesionales y particulares de la artesanía.

Horario de apertura sábado 9 de diciembre 14h/20h domingo 10 de diciembre 10h/18h.

Entrada gratuita

Encuentro con Papá Noel 16h/18h sábado y domingo. Tómbola. Paseo en poni. Sorpresa musical el sábado a las 18h.

Bar y snacks in situ con ambiente de bar après-ski para aperitivos y cenas.

Weihnachtsmarkt des Vereins À.R.C.

Der Weihnachtsmarkt ist ein Treffpunkt für professionelle und private Kunsthandwerker.

Öffnungszeiten Samstag, 9. Dezember 14:00/20:00 Uhr Sonntag, 10. Dezember 10:00/18:00 Uhr.

Eintritt frei

Treffen mit dem Weihnachtsmann 16h/18h Samstag und Sonntag. Tombola. Ponyreiten. Musikalische Überraschung Samstag 18 Uhr.

Bar und Snacks vor Ort mit Après-Ski-Bar-Atmosphäre für den Aperitif und das Abendessen.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MIRECOURT