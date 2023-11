BOURSE AUX LIVRES Route de Girancourt Hennecourt, 22 novembre 2023, Hennecourt.

Hennecourt,Vosges

Bourse aux livres

2500 livres en tous genres.

Une partie des bénéfices iront a L’école du village pour leurs projets pédagogiques.. Tout public

Mercredi 2023-11-22 14:00:00 fin : 2023-11-22 20:00:00. 0 EUR.

Route de Girancourt Salle polyvalente

Hennecourt 88270 Vosges Grand Est



Book market

2500 books of all kinds.

Part of the proceeds will go to the village school for their educational projects.

Mercado de libros

2500 libros de todo tipo.

Parte de los beneficios se destinarán a la escuela del pueblo para sus proyectos educativos.

Bücherbörse

2500 Bücher aller Art.

Ein Teil des Erlöses geht an die Dorfschule für ihre pädagogischen Projekte.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT MIRECOURT