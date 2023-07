ESCALES MUSICALES À LA CONSEILLERE Route de Gignac Montagnac, 21 juillet 2023, Montagnac.

Montagnac,Hérault

Du 21 juillet au 18 août, les Escales Musicales à la Conseillère !

Réservez vos vendredis soir pour venir danser, déguster et vous rencontrer au DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE !

Cet été, découvrez une programmation musicale éclectique, des produits du terroir et les vins du domaine..

2023-07-21 20:00:00 fin : 2023-07-28 23:00:00. .

Route de Gignac

Montagnac 34530 Hérault Occitanie



Every monday, musical evenings and gourmet dishes made of regional products from local producers within the estate. (Entry fee)

Del 21 de julio al 18 de agosto, ¡Las Escales Musicales en La Conseillère!

¡Reserve sus viernes por la noche para venir a bailar, degustar y reunirse en la DOMAINE DE LA CONSEILLÈRE!

Este verano, descubra un programa ecléctico de música, productos locales y vinos de la finca.

Picknick der unabhängigen Winzer. Bauernmarkt. Mittagessen von den Winzern vorbereitet; Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene: Besichtigung des Weinkellers. Musikveranstaltung. Platte mit Speisen ab 5 e + 1 Glas Wein. Von 11 bis 17 Uhr….

Mise à jour le 2023-07-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE