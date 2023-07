Rencontre Amicale de pêche Route de Gien Montereau, 15 août 2023, Montereau.

Montereau,Loiret

Rencontre Amicale de pêche par équipes de deux pêcheurs.

2023-08-15 fin : 2023-08-15 12:00:00. 15 EUR.

Route de Gien

Montereau 45260 Loiret Centre-Val de Loire



Friendly fishing meeting by teams of two fishermen

Encuentro amistoso de pesca por equipos de dos pescadores

Freundschaftliches Fischertreffen in Teams von zwei Anglern

Mise à jour le 2023-07-21 par OT GATINAIS SUD