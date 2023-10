LES VACANCES AU MUSÉE DU CHAMPIGNON Route de Gennes Saumur, 21 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Durant les vacances scolaires de la Toussaint, le Musée du Champignon vous propose d’approfondir vos connaissances sur les champignons grâce à différentes activités pour petits et grands tout au long de la visite..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Route de Gennes Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



During the All Saints? school vacations, the Musée du Champignon invites you to learn more about mushrooms, with a range of activities for young and old throughout the visit.

Durante las vacaciones escolares de Todos los Santos, el Museo de las Setas le ofrece la oportunidad de aprender más sobre las setas con una serie de actividades para grandes y pequeños durante toda la visita.

Während der Schulferien in Allerheiligen bietet Ihnen das Pilzmuseum die Möglichkeit, Ihr Wissen über Pilze durch verschiedene Aktivitäten für Groß und Klein während des gesamten Besuchs zu vertiefen.

