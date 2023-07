APÉRO-CONCERT DE LADY’S BEE Route de Gennes Saumur, 20 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Les Jardins du Puygirault vous accueillent pour une soirée musicale. Profitez de la lumière et des odeurs délicates de la fin de journée pour découvrir ou redécouvrir cet écrin de verdure lors d’une soirée estivale tout en musique !.

2023-07-20 fin : 2023-07-20 21:30:00.

Route de Gennes Saint-Hilaire-Saint-Florent

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Jardins du Puygirault welcome you for a musical evening. Take advantage of the light and delicate scents at the end of the day to discover or rediscover this green setting for a summer evening of music!

Los Jardins du Puygirault le dan la bienvenida para una velada musical. Aproveche la luz y los delicados olores del final del día para descubrir o redescubrir este entorno verde en una velada musical de verano

Die Jardins du Puygirault laden Sie zu einem musikalischen Abend ein. Nutzen Sie das Licht und die zarten Düfte des späten Tages, um diese grüne Oase bei einem Sommerabend mit Musik zu entdecken oder wiederzuentdecken!

