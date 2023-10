Open de France Route de Genissieux Romans-sur-Isère, 11 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Open de France de boxe du 11 Novembre au 12 Novembre. Début des combat à 14h..

2023-11-11 fin : 2023-11-12 . .

Route de Genissieux Salle Aragon

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



French Boxing Open from November 11 to November 12. Fights start at 2pm.

Abierto de Francia de Boxeo del 11 al 12 de noviembre. Los combates comienzan a las 14.00 horas.

Open de France de boxe vom 11. November bis zum 12. November. Beginn der Kämpfe um 14 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme