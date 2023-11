Vide ta chambre et marché de Noël Route de Gascogne Saint-Maixant, 3 décembre 2023, Saint-Maixant.

Saint-Maixant,Gironde

De 14h à 17h, espace de loisirs créatifs.

De 14h30 à 16h30, visite du Père Noël.

Balade à poney et autres animations pour les enfants.

Buvette et restauration toute la journée..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Route de Gascogne Salle des Fêtes

Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



2pm to 5pm, arts and crafts area.

From 2.30pm to 4.30pm, visit from Santa Claus.

Pony rides and other activities for children.

Refreshments and snacks all day.

De 14.00 a 17.00 h, espacio de artesanía.

De 14.30 a 16.30 h, visita de Papá Noel.

Paseos en poni y otras actividades para niños.

Refrescos y tentempiés durante todo el día.

Von 14.00 bis 17.00 Uhr, Raum für kreative Freizeitgestaltung.

Von 14:30 bis 16:30 Uhr, Besuch des Weihnachtsmanns.

Ponyreiten und andere Animationen für Kinder.

Getränke und Speisen den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers